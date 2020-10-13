تنبيه هام بشأن الصلاة في المسجد النبوي

قالت وكالة شؤون المسجد النبوي، إنه من الضروري إحضار المصلين السجادة الخاصة بهم أثناء الصلاة في المسجد النبوي، في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تدشين خطة استقبال الزائرين للروضة الشريفة.





وذكرت وكالة شؤون المسجد النبوي –عبر تويتر- أنه حرصًا على سلامة الزائرين، فإنها تؤكد على وجوب التزام جميع المصلين بإحضار السجادة الخاصة أثناء أدائهم للصلاة في المسجد النبوي.





من جانبه، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تدشين خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.





وأوضح السديس، أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.



