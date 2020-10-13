ضبط 3 طن كبدة "فاسدة" داخل أحد المطاعم بشبرا الخيمة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، 3 طن كبدة مستوردة "فاسدة" في أحد مطاعم الوجبات الجاهزة في شبرا الخيمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة استهدفت مدينة شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط 3.05 طن "كبدة مستوردة، ومفروم لحوم" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة فى مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بشبرا الخيمة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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