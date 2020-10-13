نمو واردات الصين بأسرع وتيرة في سبتمبر الماضي
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:57 م
Advertisements
نمت واردات الصين بأسرع وتيرة هذا العام في سبتمبر بينما واصلت الصادرات مكاسبها القوية مع رفع المزيد من الشركاء التجاريين قيود فيروس كورونا في دفعة أخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء أن الصادرات في سبتمبر ارتفعت 9.9 في المئة عن العام السابق، بما يتماشى بصفة عامة مع توقعات المحللين، ويرتفع من زيادة قوية بلغت 9.5 بالمئة في أغسطس.
ويشير الأداء التجاري القوي إلى أن المصدرين الصينيين يتعافون بسرعة من الضربة التي وجهتها الجائحة للطلبيات الخارجية.
وارتفعت الواردات 13.2 في سبتمبر، وعادت إلى النمو من انخفاض 2.1 في المئة في أغسطس وهو ما يزيد بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 0.3 في المئة.
ودفع ارتفاع الواردات الفائض التجاري لسبتمبر إلى الانخفاض إلى 37 مليار دولار، مقارنة مع 58.93 مليار دولار في أغسطس وبما يقل عن التوقعات البالغة 58 مليار دولار.
وانكمش فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 30.75 مليار دولار في سبتمبر من 34.24 مليار دولار في أغسطس.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا