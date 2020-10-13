نمو واردات الصين بأسرع وتيرة في سبتمبر الماضي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
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نمت واردات الصين بأسرع وتيرة هذا العام في سبتمبر بينما واصلت الصادرات مكاسبها القوية مع رفع المزيد من الشركاء التجاريين قيود فيروس كورونا في دفعة أخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء أن الصادرات في سبتمبر ارتفعت 9.9 في المئة عن العام السابق، بما يتماشى بصفة عامة مع توقعات المحللين، ويرتفع من زيادة قوية بلغت 9.5 بالمئة في أغسطس.

ويشير الأداء التجاري القوي إلى أن المصدرين الصينيين يتعافون بسرعة من الضربة التي وجهتها الجائحة للطلبيات الخارجية.

وارتفعت الواردات 13.2 في سبتمبر، وعادت إلى النمو من انخفاض 2.1 في المئة في أغسطس وهو ما يزيد بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 0.3 في المئة.

ودفع ارتفاع الواردات الفائض التجاري لسبتمبر إلى الانخفاض إلى 37 مليار دولار، مقارنة مع 58.93 مليار دولار في أغسطس وبما يقل عن التوقعات البالغة 58 مليار دولار.

وانكمش فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 30.75 مليار دولار في سبتمبر من 34.24 مليار دولار في أغسطس.

 

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