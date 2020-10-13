ميلان يعلن إصابة نجمه السابق بفيروس كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:54 م
بونيرا
بونيرا
وكالات
Advertisements
كشف نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء عن إصابة مدافعه السابق والعضو الحالي في لجنة الشؤون الفنية بالنادي، دانييلي بونيرا، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان نشره نادي ميلان بموقعه على الإنترنت :"بعد شعور بونيرا بارتفاع في درجة الحرارة، خضع لاختبار المسحة (أمس الاثنين) في منزله، وجاءت نتائج الفحص إيجابية (وكشفت عن إصابته بالعدوى)."

وأضاف النادي في البيان :"بونيرا متواجد حاليا في منزله وبحال جيد. وكل الفحوص التي أجريت للفريق (أمس الاثنين) جاءت نتائجها سلبية."

وكان بونيرا قد أنهى مسيرته كلاعب مع فريق فياريال الإسباني عام 2019، وجرى تعيينه في لجنة الشؤون الفنية في نادي ميلان، الذي لعب ضمن صفوف فريقه بين عامي 2006 و2015.

ويخضع ليو دوارتي وماتيو جابيا مدافعا ميلان للعزل الصحي في الوقت الحالي بعد ثبوت إصابتهما بالعدوى، بينما أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يوم الجمعة الماضي أنه استكمل فترة العزل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رياضة درجة الحرارة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعة و 22 دقيقة

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

قائد المنتخب السابق يتحدث عن خطوة الأهلي المميزة

منذ أقل من ساعة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»