ميلان يعلن إصابة نجمه السابق بفيروس كورونا

كشف نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء عن إصابة مدافعه السابق والعضو الحالي في لجنة الشؤون الفنية بالنادي، دانييلي بونيرا، بفيروس كورونا المستجد.





وذكر بيان نشره نادي ميلان بموقعه على الإنترنت :"بعد شعور بونيرا بارتفاع في درجة الحرارة، خضع لاختبار المسحة (أمس الاثنين) في منزله، وجاءت نتائج الفحص إيجابية (وكشفت عن إصابته بالعدوى)."





وأضاف النادي في البيان :"بونيرا متواجد حاليا في منزله وبحال جيد. وكل الفحوص التي أجريت للفريق (أمس الاثنين) جاءت نتائجها سلبية."





وكان بونيرا قد أنهى مسيرته كلاعب مع فريق فياريال الإسباني عام 2019، وجرى تعيينه في لجنة الشؤون الفنية في نادي ميلان، الذي لعب ضمن صفوف فريقه بين عامي 2006 و2015.





ويخضع ليو دوارتي وماتيو جابيا مدافعا ميلان للعزل الصحي في الوقت الحالي بعد ثبوت إصابتهما بالعدوى، بينما أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يوم الجمعة الماضي أنه استكمل فترة العزل.



