حبس شاب ذبح زوج والدته بالزيتون

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية اليوم الثلاثاء حبس شاب بتهمة قتل زوج والدته بمنطقة الزيتون 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه، وذلك بعد إرسال بيان الصفة التشريحية.

وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وأستدعاء الشهود العيان.

وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على شخص مذبوحا، داخل شقته، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.


وتبين العثور على جثة «أحمد علي كامل»، 65 عاما بالمعاش، وسط بركة من الدماء في صالة الشقة، ووجود بعثرة في محتويات الأخيرة، ما يؤكد أن المجني عليه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

وتوصلت التحريات إلى أن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عاما؛ بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وذبح المجني عليه، وفرا هاربا، وتم التحفظ على الزوجة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بها، وجار العرض على النيابة العامة

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