ريال مدريد يقاتل على هالاند

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:55 م
هالاند
هالاند
وكالات
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يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع يرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

أكدت صحيفة "ماركا" أن مستوى هالاند في الموسم الحالي وتسجيل 11 هدفًا خلال 9 مباريات مع بروسيا دورتموند ومنتخب بلاده جعل ريال مدريد يفكر يحارب من أجل حسم الصفقة بشكل سريع.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند هو المركز الثاني ضمن اهتمامات ريال مدريد بعد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وبالتالي سيكون الاهتمام الأكبر للفرنسي.

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