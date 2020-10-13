بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة قبل السفر للمغرب

بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التوافد على مطار القاهرة منذ قليل؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم؛ لمواجهة الوداد المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق القائمة المسافرة للمغرب وجاءت كالتالي:





محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.





وتطير بعثة الأهلي إلى كازابلانكا عصر اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقبلة.