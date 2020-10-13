" حماية المستهلك" يصدر قرارات ملزمة لصالح المستهلكين فى 400 شكوي .

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018  بشأن حماية المستهلك، عقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه  الشهري رقم 156 برئاسة أحمد سمير فرج.


صرح  أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة فى عدد 400 شكوى ، منهم 48 شكوى فى مجال السيارات و 352 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة.


وأضاف سمير انه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الادارة قد اصدر 23 قرارا باصلاح السيارة ، واصدار قرار باستبدال السيارة او استرجاعها ورد قيمتها فى عدد 11 شكوى ، ، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 الى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى ، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.


وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره فى 352 شكوى سلع معمرة ومتنوعه ، منها 224 قرار باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية  و 117 قرار بالاصلاح، و 11 قرارات فى مجال العقارات والتايم شير.


وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.


كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .

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