عبد الحفيظ يثير القلق بشأن موقف كهربا من لقاء الوداد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:18 م
كهربا
كهربا
علي نبوي
Advertisements

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر يطير إلى المغرب عصر اليوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي :"إن شاء نتمنى أن تكون رحلة موفقة ونحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة".

وتابع :"جميع العناصر المتاحة في صفوف الفريق تم اصطحابها في رحلة الفريق إلى المغرب ومن ضمنهم محمود عبد المنعم "كهربا".


وأشار :"محمد الشناوي وأيمن أشرف حالتهما جيدة للغاية باستثناء محمود "كهربا" والذي سنقوم بفحص حالته هناك في المغرب".

وزاد :"الشناوي وأيمن كانا متواجدين في تدريبات الفريق قبل مباراة بيراميدز بيوم ولكن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني فضل إراحة أيمن أشرف ورفض المخاطرة به خاصة وأن الفريق يعاني من نقص حاد في هذا المركز".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا المشاركة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أيمن اشرف

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ ساعتين

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ أقل من ساعة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

12:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»