عبد الحفيظ يثير القلق بشأن موقف كهربا من لقاء الوداد





قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر يطير إلى المغرب عصر اليوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي :"إن شاء نتمنى أن تكون رحلة موفقة ونحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة".





وتابع :"جميع العناصر المتاحة في صفوف الفريق تم اصطحابها في رحلة الفريق إلى المغرب ومن ضمنهم محمود عبد المنعم "كهربا".









وأشار :"محمد الشناوي وأيمن أشرف حالتهما جيدة للغاية باستثناء محمود "كهربا" والذي سنقوم بفحص حالته هناك في المغرب".





وزاد :"الشناوي وأيمن كانا متواجدين في تدريبات الفريق قبل مباراة بيراميدز بيوم ولكن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني فضل إراحة أيمن أشرف ورفض المخاطرة به خاصة وأن الفريق يعاني من نقص حاد في هذا المركز".











