للنساء وجوه آخري





انا في الاربعينات من عمري .. ولي تجارب مع النساء عديدة وكنت اظن اني ملم بخبايا النساء .. لكن الحقيقة اني اول جاهل بسبب هذا الادعاء.. لايمكن ان نعلم ما بداخل عقل امرآة ولا نواياها .. الا اذا قررت هي الاعلان عن ما في ضميرها .. لقدتزوجت من امرآة سبق لها الزواج وهذا امر لا يعنيني طوال عمري ان تكون مطلقة او ارمله .. لكن بالقطع ما يهمني هو اخلاق الانسانه التي ستحمل اسمي وتحفظ عرضي .. المهم .. لقد اكتشفت بعد الزواج انها متمرسة ممتازة للجنس مما ادي الي شعوري بالخوف والقلق والشك .. صحيح ان سبق لها الزواج .. لكن هل يحدث ان تكون خبرة امرآة في الفراش الي هذا الحد ؟ ومن اين لها هذه الخبرة ؟ ولما اضطر قبول ان انزع فكرة الشك لمجرد انها زوجتي وستكون ام اولادي ؟ ماذا افعل لارتاح من هواجس ستقتلني ؟ارجو الرد سريعا لان اعصابي احترقت من التفكير

مهند





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

استاذ مهند اهدآ الامر ابسط من وصفك بكثير .. لقد اعتاد الرجل الشرقي علي شكوته من عدم قدرة الزوجة من مجاراته في فراش الزوجية .. واعتاد ايضا علي سماع المشكلات التي سببها تقصير الزوجة في ارضاء زوجها .. واعتدنا جميعا علي قراءة معظم المشكلات التي تكون فيها المراة هي المتهم الاساسي في افشال حياة زوجية بسبب عدم احساسها وتجاوبها مع الزوج ليصبح راضي عن علاقته بزوجته في الفراش .. الآمر الثاني .. زوجتك سبق لها الزواج برجل آخر وهذا لا يعيبها تماما .. بل هناك امور تحدث بالطبيعة وهي تعرف كل جسد علي جسد الآخر من خلال اللقاءات الزوجية .. مما ينتج عنه بعض الخبرات المتبادلة بين الطرفين وهذا ايضا امر طبيعي .. ويوجد مؤثرات آخري تزيد من خبرة الانسان في الامور الجنسية مما يشعر الطرف الآخر بالشك ان لم يكن علي دراية بما سوف اكتب .. المؤثرات الخارجية هي اهتمام الانسان نفسه بالجنس في حال ان كان الجنس رقم واحد في آولوياته .. ولا يمكن ان نتهم انسان بهذا لانه فاهتمامات البشر متعددة ومختلفة ويتم تصنيف الاهتمامات حسب تركيبة الانسان الشخصية وهذا لا يد له فيه .. بينما تآتي انت اليوم لتتهم زوجتك او تشك فيها لمجرد عدم اعتيادك علي مقابلة امرآة بمواصفات زوجتك ؟

دعنا من هذا السؤال .. هل يصعب عليك وانت رجل بالاربعينات من عمرك ان تعرف بخبرتك ان كانت زوجتك سيءة الخلق ام لا ؟ .. ام انت تقوم بالاستسهال ؟ .. السؤال الآخر .. لقد قلت ان لك تجارب مع النساء كثيرة .. هل تعرف ان مجرد اهتمام الانسان بالجنس وانجذابه لشخص بعينه خاصة وان كان الزوج او الزوجة .. يجعل منه انسان مختلف في الفراش ؟ .. اتوافقني الرآي في انه من الطبيعي ان يكون الجنس اول اهتمامات الرجل او المراة عند بعض الناس ؟.. حاول ان تفكر في كلامي .. واعد النظر في تقييم زوجتك بالحق وانا متآكدة ان خبرتك في الحياة وفي معرفة معادن البشر ستدلك علي الحقيقة .. لكن بشرط ان تكون حيادي وواعي لما تكلمنا به .. كي تحكم علي امر كهذا يجب اولا ان تكون مطلع علي معظم ثقافات البشر .. حتي وان كانت مخالفة لتقاليدك واعتقاداتك .. في النهاية يصح ان نقول اختلاف البشر شيء طبيعي جدا خاصة في مثل هذه الامور .. سيدي الفاضل طلبي الاخير منك هو ان تتدبر امرك برفق وتعيد التفكير بهدوء وانا واثقة انك ستصل الي الحقيقة وسترسل الي مرة آخري