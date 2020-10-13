منتخب بولندا: الإصابة لن تمنع ليفاندوفسكي من المشاركة أمام البوسنة
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:13 م
وكالات
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كشف منتخب بولندا أن مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ربما يشارك في لقاء الغد أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية على الرغم من تعرضه لإصابة خفيفة في مواجهة إيطاليا.
وقال جاكوب كوياتكوفسكي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البولندية في وقت متأخر من أمس الاثنين، أن ليفاندوفسكي خضع لفحص الموجات فوق الصوتية والتي لم تكشف عن أي ضرر في مفصل الكاحل.
وقال كوياتكوفسكي أن ليفاندوفسكي الذي تم اختياره كلاعب العام في أوروبا مؤخرا، كان عانى من ورم يسبب الألم فقط وسيتم التعامل معه بالعلاج الطبيعي.
وأضاف أن عدم تواجد ليفاندوفسكي في مباراة البوسنة احتمال ضئيل، وأن الشيء المتبقى هو احتمالية مشاركته كأساسي.
وكان مهاجم بايرن ميونخ خرج من مباراة بولندا أمام إيطاليا في الدقيقة 82، لكن الإصابة ربما تكون من ركلة في الشوط الأول حسب وكالة الأنباء البولندية.
ويحتل المنتخب البولندي المركز الثالث في المجموعة الأولى من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، فيما يتصدر المنتخب الإيطالي الترتيب برصيد خمس نقاط قبل مواجهة هولندا فيما يحتل المنتخب البوسني المركز الأخير برصيد نقطتين.