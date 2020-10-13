الإصابة تبعد دي بروين من تشكيلة بلجيكا أمام أيسلندا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
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أعلن المنتخب البلجيكي لكرة القدم، عن إصابة إن كيفن دي بروين نجم خط الوسط والذي انسحب من التشكيلة التي تواجه إيسلندا، غداً الأربعاء، في دوري الأمم الأوروبية.


استبدل دي بروين (29 عاماً) في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا 1-2 أمام إنجلترا في دوري الأمم بإستاد ويمبلي.


وقال منتخب بلجيكا عبر حسابه على تويتر: "عاد كيفن دي بروين إلى ناديه، لن يكون جاهزاً بما يكفي لمواجهة إيسلندا".


ومن المنتظر أن يلعب مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل.

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