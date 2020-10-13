تعرف على سعر"تي شيرت" تامر حسني بالبوستر التشويقي لألبوم "خليك فولاذي"

Advertisements

شوقت شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات جمهور النجم تامر حسني، بطرحها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر تشويقي لألبوم"خليك فولاذي" واكتفت بكتابة كلمة "قريبًا".



وارتدى نجم الجيل بالبوستر"تي شيرت" شتوي وبنطلون جينز، وظهر حسني بالبوستر التشويقي وهو يقف على خشبة المسرح وأمامه جماهيره العريضة.



حرص حسني، بالبوستر أن يرتدي "تي شيرت" من ماركة"ديزل" حيث يبلغ سعره 4،722

جنيه مصري.

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني، انتهى منذ أيام من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي" والانتهاء من كافة تفاصيله استعدادًا للطرح خلال أيام..



