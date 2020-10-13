تعرف على سعر"تي شيرت" تامر حسني بالبوستر التشويقي لألبوم "خليك فولاذي"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
شوقت شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات جمهور النجم تامر حسني، بطرحها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر تشويقي لألبوم"خليك فولاذي" واكتفت بكتابة كلمة "قريبًا".

وارتدى نجم الجيل بالبوستر"تي شيرت" شتوي وبنطلون جينز، وظهر حسني بالبوستر التشويقي وهو يقف على خشبة المسرح وأمامه جماهيره العريضة.

حرص حسني، بالبوستر أن يرتدي "تي شيرت" من ماركة"ديزل" حيث يبلغ سعره 4،722
جنيه مصري.
جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني، انتهى منذ أيام من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي" والانتهاء من كافة تفاصيله استعدادًا للطرح خلال أيام..

أخبار تهمك

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ ساعة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ ساعتين

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

12:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»