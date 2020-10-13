بالأبيض.. مايا دياب تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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غازلت النجمة اللبنانية مايا دياب جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مايا بالصورة أنيقة وجميلة كعادتها كالملكات مرتدية فستان باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب خفيف يميل للألوان الترابية.



وعلقت علي الصورة وكتبت : لا توجد أقوي من إمراه مصممة علي النهوض.



يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب طرحها لأغنية "يابا يابا"، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات مؤمن راجح والحان وتوزيع مودير منير، وهو من إخراج كريستال يونس.