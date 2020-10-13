اليونان: لا محادثات مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب في مياه الجرف القاري

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:09 م
المتوسط - أرشيفية
المتوسط - أرشيفية
وكالات
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أكدت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، على أنها لا تجري محادثات مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب في مياه الجرف القاري لليونان.

 

 وقد قالت السلطات في اليونان، إن إرسال تركيا لسفينة أوروتش رئيس إلى المتوسط تهديد مباشر للسلام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

من جديد، عادت تركيا إلى تأجيج الصراع فى منطقة شرق المتوسط، التى تشهد توترات عدة، على خلفية قيام أنقرة بعمليات البحث والتنقيب عن موارد الطاقة، والغاز الطبيعى، فى المناطق الاتقصادية الخالصة لليونان وقبرص، فضلا عن إرسال طائرات اخترقت المجال الجوى اليونان، فى انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية، التى تضرب بها تركيا عرض الحائط.

 

وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبى التى شهدتها منطقة شرق المتوسط، خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تركيا عادت مجددا لإشعال الصراعات، من خلال اتباع سياسات عدوانية، سبق أن حذر المجتمع الدولى منها، كما سبق أن حذر الاتحاد الأوروبى مرارا وتكرارا من أنها لن تأتى إلا بإشعال المنطقة وجر الدول إلى الحرب.

 

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