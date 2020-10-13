بعد إعلان القائمة النهائية.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى لانتخابات النواب

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بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب على نظامي الفردى والقوائم، حيث يخوض السباق 3964 مرشحًا، و8 قوائم انتخابية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.



١. يصل عدد المترشحين بالنظام الفردى إلى 3964 مرشحًا، منهم 3097 مستقلًا، بنسبة 79% و867 حزبيًا حوالي 21% من عدد المرشحين، فيما تخوض 8 قوائم انتخابية المنافسة بـ568 مرشحًا.



٢. ويجرى التصويت في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، حيث يختار الناخبون 143 مقعدًا.



٣. يختار الناخبون، من الجيزة 25 مقعدًا والفيوم 10 مقاعد وبنى سويف 8 مقاعد والمنيا 16مقعدًا وأسيوط 12 مقعدًا والوادى الجديد مقعدان.



٤. وفي سوهاج يختار الناخبون، 14 مقعدًا وقنا 9 مقاعد والأقصر 3 مقاعد وأسوان 5 مقاعد والبحر الأحمر 3 مقاعد والإسكندرية بواقع 16مقعدًا والبحيرة بواقع 16مقعدًا.



٥. بينما تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى، على القوائم، بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة.



٦. تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.



٧. وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.



ويبدأ المصريون بالخارج التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر وبعدها يصوت المصريون بالداخل 24 و25 من الشهر نفسه.



وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.