أحمد التهامي لجمهوره "الرياضة علمتني الصبر والهدوء في إتخاذ القرار"

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شارك الفنان أحمد التهامي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر التهامي بالصورة وهو يمارس بعد التمارين الرياضية الشاقة ، وحكي عن الفوائد التي اكتسبها من ممارسة الرياضة.



وكتب : الحمد لله الرياضة خليتني قوى فى التغلب علي المشاقة وضغوط الحياة وعلمتني الصبر والهدوء في اتخاذ القرار والتعامل مع أصعب المواقف اللي مريت بيها لكن مش هقدر أقولها لأني مبحبش الكلام في السلبيات وكلنا مرينا بحاجات كتير.. ولكن التفاؤل بالخير هو أقوي حاجة.. ربنا يقوينا ونكون سبب في إسعاد بعض.



يذكر أن التهامى يعرض له حاليا في السينما فيلم "زنزانة 7" بطولة الفنانين أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج أيمن يوسف.

