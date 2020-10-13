الأرصاد تحذر من درجات الحرارة الصغرى الأيام المقبلة (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية، حيث يسود طقس خريفي ممتع. 

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطقس قد يميل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري، منوها بأن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة على محافظات الصعيد.

وأضاف أن البحرين الأحمر والمتوسط في حالة اعتدال، وهناك نشاط خفيف للرياح على مناطق من جنوب سيناء ولكنها غير مؤثرة على النشاط اليوم، محذرا من انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المقبلة حيث سيصل الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى إلى 10 درجات.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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