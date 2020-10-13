رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من التعيينات والتكليفات الجديدة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عددًا من التعيينات والتكليفات الجديدة شملت تكليف الدكتور وليد طلعت عبدالحميد الأستاذ بقسم العلاج الطبيعى للأعصاب بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة قائما بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي.
كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد عبد الفتاح محمد الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور كرم عبد الغني عبدالرحمن الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقيام الدكتور أحمد أبو اليزيد الصاوي الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشملت القرارات أيضا تعيين الدكتورة فاتن محمود عبد اللطيف الأستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم أمراض النبات، وتعيين الدكتور محمد عثمان عبد المنعم الأستاذ بقسم علم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم علم النبات والميكروبيولوجي، وقيام الدكتورة عبير أحمد محمد الأستاذ المساعد بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشري بأعمال رئيس مجلس قسم الفسيولوجيا الطبية.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

منذ 34 دقيقة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ أقل من ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 8 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»