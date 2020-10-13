كشف ملابسات تداول فيديو لأب يتصرر من تعدي نجليه عليه

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الامنية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد المواطنين يتضرر من تعدى نجليه عليه وطرده من منزله

و تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يزعم خلاله أحد الأشخاص تعدى أبنائه عليه وطرده من المنزل ومحاولة الإستيلاء على معاشه الشهرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبين أن بالمعاش ومقيم بمحافظة مطروح، وبسؤاله إتهم نجليه بأنهما دائمى التعدى عليه ورفضهما الإنفاق عليه ومحاولة الإستيلاء على معاشه.

وبمواجهة نجليه نفيا ما جاء بأقوال والدهما وقررا بوجود خلافات بينهم لعدم إنفاقه عليهما وعلى والدتهما ورفضه الإقامة رفقتهم بمحل سكنهم وتردده عليهم من حين لآخر.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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