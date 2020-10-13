موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تطير اليوم، الثلاثاء، للمغرب؛ لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:





محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.





وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.





وتطير بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى المغرب عصر اليوم استعدادا لمواجهة الوداد.











