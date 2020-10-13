موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:43 م
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تطير اليوم، الثلاثاء، للمغرب؛ لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.
وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.
وتطير بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى المغرب عصر اليوم استعدادا لمواجهة الوداد.