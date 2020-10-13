"قبل المولد".. ضبط 1.5 طن حلوى فاسدة في مصنع ببولاق الدكرور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنعًا لإنتاج حلوى المولد النبوي غير مرخص، بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وعثر بداخله على كميات كبيرة من الحلوى الغير مرخصة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ووردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوي الشريف، بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لقيامة بتجميع كميات كبيرة من حلوى المولد منتهية الصلاحية من الأعوام السابقة وإعادة تصنعيها مرة أخرى.

وبتفتيش المصنع المشار إليه عُثر بداخله على 2 حله عجن تسيح ريشه، ماكينة ماكت لعمل أقراص الحلوى، 8 جوال معبأ " سكر" زنة الواحد 50 كجم، 2 جوال معبأ ( نشأ) زنة الواحد 25 كجم، 9 عبوات مكسبات طعم، 175 علبة ( مربة زبيب، فوليه، سمسية، حمصية، بسيمة ) زنة واحدة الواحدة 4 كجم، 300 علبة حلوى صغيرة معدة للتعبئة، بلغ إجمالي المضبوطات طن و150 كجم منتج نهائي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 284012020 جنح القسم، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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