الزراعة: المنتج المصري يحظى بثقة في الخارج (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنهم قدموا برامج توعية كثيرة للفلاح بشأن استخدام المبيدات، والنظم الزراعية الحديثة، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة لحل مشكلات الفلاح.





وأشار "القرش"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم مهتمون بالتوسع الرأسي في الرقعة الزراعية، وتحديث نظم الري، لافتا إلى أنهم يعملون على فتح المجال أمام الفلاحين لاستصلاح الأراضي الزراعية، مضيفا أن ابتكار نظم زراعية جديدة يعتبر بديلا جيدا للفلاح الذي يمتلك حيازات زراعية صغيرة.





وأضاف أن هناك استثمارات ضخمة جدا يتم ضخها في قطاع الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن هناك تنسيق بين كافة الجهات لتوفير المنتج للسوق المحلي أولا وبعدها يتم التصدير للخارج، حيث يقوم الحجر الزراعي المصري بزيارات مكوكية للتنسيق مع السفارات ومختلف دول العالم لوضع وتحديد شروط التصدير، مؤكدا أن هناك ثقة في المنتج الزراعي المصري.





وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي والبذور ذات الجودة العالية، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.





وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسعى جاهدة لإرساء دعائم التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة؛ من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي بما يضع الإنتاج الزراعي المصري في وضع أفضل بالنسبة للسوق العالمي، ولضمان حسن استخدام الموارد وتنمية قطاع البحث العلمي، مع الوضع في الاعتبار ضرورة العمل على إعداد خطة طموحة تهدف للوصول إلى التنمية الزراعية المُستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من بذور المحاصيل المهمة.





من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا لإنتاج تقاوي الخضر، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على إنتاج هذه التقاوي في مصر، مع العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن هذا البرنامج يستهدف تقليل فاتورة الاستيراد لتقاوى الخضر وتوفير العملة الأجنبية وتنمية الاقتصاد المصري، إلى جانب استنباط أصناف وهجن خضر محلية تتساوى مع مثيلتها المستوردة، أو تتفوق عليها، وفي الوقت نفسه تتميز بجودة عالية، إلى جانب مقاومتها للأمراض المختلفة.



