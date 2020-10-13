التحقيق مع سائق سيارة ملاكي دهس شابا بالمعادي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تباشر نيابة المعادي الجزئية اليوم الثلاثاء التحقيق مع سائق ملاكي دهس شاب أثناء عبوره شارع الزهراء بمنطقة المعادي.

كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة.


تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى المعادى، بوقوع حادث مرورى، وأصابة شخص.

وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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