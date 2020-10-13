بإطلاله جذابة.. منى ممدوح تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحرص الفنانة مني ممدوح على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مني منذ قليل صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

وظهرت مني ممدوح بالصورة بإطلاله أنيقة وجذابة مرتدية فستان قصير مكشوف الصدر باللون الأسود مزين بالورود ، وتركت شعرها منسدلاً مع وضع روچ جرئ باللون الأحمر.

يذكر أن مني ممدوح، شاركت في فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى.

أخبار تهمك

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 8 ساعات

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»