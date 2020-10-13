بإطلاله جذابة.. منى ممدوح تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة مني ممدوح على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت مني منذ قليل صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.



وظهرت مني ممدوح بالصورة بإطلاله أنيقة وجذابة مرتدية فستان قصير مكشوف الصدر باللون الأسود مزين بالورود ، وتركت شعرها منسدلاً مع وضع روچ جرئ باللون الأحمر.



يذكر أن مني ممدوح، شاركت في فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى.