غنائيات رومانسية لنجوم الأوبرا على المسرح الكبير

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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مجموعة من المقتطفات والثنائيات الرومانسية التى تضمنتها أشهر الأوبرات العالمية تقدمها فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي وذلك خلال حفليها المقامان في الثامنة مساء يومي الخميس و الجمعة ١٥ و١٦ اكتوبر علي المسرح الكبير منها روميو وجولييت، كارمن، توراندوت، شمشون ودليلة، اكسير الحب، لاترافياتا، توسكا، الحفل التنكري ولاترافياتا .. اداء ايمان مصطفي، مني رفلة، داليا فاروق، اميرة رضا، سلمي الجبالي، جولي فيظي، امينة خيرت، هشام الجندي، عمرو مدحت، مصطفي محمد ورضا الوكيل.
يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .

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