بمقابل مادي.. ضبط سيدة لترويجها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع تحوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التى تبدى خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، وإستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وتبين أنها (بدون عمل- مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وقد أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (هاتف محمول خاص بها "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم"، مبلغ مالى من متحصلات نشاطها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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