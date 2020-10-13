زورق حربي إسرائيلي يطلق النار على صيادين لبنانيين قبالة رأس الناقورة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:33 م
زوارق إسرائيلية
زوارق إسرائيلية
وكالات
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أطلق زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية أمس، النار على صياديين لبنانيين قبالة منطقة رأس الناقورة.

 

وأصدر الجيس اللبناني، بيانًا قال فيه إن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 12 أكتوبر 2020 ما بين الساعة 21:45 والساعة 22:20، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث قام عناصره بإطلاق النار​ على صيادين لبنانيين في البقعة البحرية المذكورة".

 

وأضاف الجيش اللبناني، أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

 

جاء ذلك، بينما يستعد لبنان لبدء مفاوضات مع إسرائيل غدا، برعاية الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

 

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