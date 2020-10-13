برلماني: الغردقة تستعيد عافيتها السياحية بتوافد الأجانب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، إن إستقبال مطار الغردقة الدولى بداية من السبت المقبل لـ 4 رحلات أسبوعية قادمة من العاصمة التشيكية براغ، أيام السبت والأحد والأربعاء، أكبر دليل علي أن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بدأت تستعيد عافيتها السياحية بعد توافد سياح العالم الى هذه المدينة السياحية العالمية الساحرة.

ووجه "الشريف" في بيان له، اليوم الثلاثاء، تحية قلبية إلي اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، ولجميع القيادات التنفيذية داخل البحر الأحمر ولصناع ورجال الاعمال والاستثمار السياحيين على جهودهم الكبير والتى كللت بالنجاح فى استعادة البحر الأحمر بجميع مدنها بصفة عامة ومدن الغردقة ومرسى علم وسفاجا للسياحة العالمية، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يتحقق إلا من خلال قيادة اللواء عمرو حنفى لمسيرة العمل داخل محافظة البحر الأحمر بروح الفريق الواحد.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن تستعيد محافظة البحر الأحمر لكامل عافيتها السياحية خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكدًا أن اللواء عمرو حنفى سوف ينجح فى تحقيق ذلك الأمر من أجل توفير الالاف من فرص العمالة ليس لأبناء وجماهير محافظة البحر الأحمر ولكن لمختلف محافظات الصعيد وفى مقدمتها محافظتى سوهاج وقنا.

وكان مطار الغردقة الدولي قد استقبل خلال الايام الماضية أولى رحلات الطيران الفرنسية القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها 136 راكبا حيث تعد أولى الرحلات الفرنسية التى وصلت للمطار بعد توقف دام لأكثر من 7 اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعاملت سلطات مطار الغردقة الدولى، بصورة احترافية فى تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم الركاب وحقائبهم فور الوصول، وقياس درجة الحرارة من خلال المرور على الكاميرات الحرارية بصالة الوصول، فضلا عن التأكيد على ارتداء الكمامات خلال إنهاء إجراءات الوصول، وتقديم الورود للسائحين.

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