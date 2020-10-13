الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

يخطط مسؤولو الكرة بنادي الزمالك، للتعاقد مع الثنائى عمر خربين، مهاجم الهلال السعودى، وأنيس البدرى، نجم اتحاد جدة السعودى، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.









مفاوضات الزمالك لضم البدري وخربين

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي الأخير يرغبون بقوة في الحصول على خدمات الثنائى عمر خربين وأنيس البدري، في الميركاتو الصيفي المقبل.









وأوضحت المصادر أن مسؤولي الزمالك تحركوا، بشكل رسمي لبحث التفاصيل المادية للحصول على خدمات الثنائي حربين والبدري لتدعيم الشق الأمامي بالموسم الجديد.









الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك، رفضوا التصعيد ضد آرى بابل بعد انتقاله للتعاون السعودى، رغم توقيعه للقلعة البيضاء فى وقت سابق.