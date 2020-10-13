الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:29 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
Advertisements
يخطط مسؤولو الكرة بنادي الزمالك، للتعاقد مع الثنائى عمر خربين، مهاجم الهلال السعودى، وأنيس البدرى، نجم اتحاد جدة السعودى، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


مفاوضات الزمالك لضم البدري وخربين
كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي الأخير يرغبون بقوة في الحصول على خدمات الثنائى عمر خربين وأنيس البدري، في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضحت المصادر أن مسؤولي الزمالك تحركوا، بشكل رسمي لبحث التفاصيل المادية للحصول على خدمات الثنائي حربين والبدري لتدعيم الشق الأمامي بالموسم الجديد.


الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك، رفضوا التصعيد ضد آرى بابل بعد انتقاله للتعاون السعودى، رغم توقيعه للقلعة البيضاء فى وقت سابق.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

منذ 35 دقيقة

5 صفقات في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»