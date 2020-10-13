هالة صدقي توضح حقيقة إجبار يسرا على التقاط صورة بمهرجان همسة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور لنجوم الفن خلال تواجدهم في حفل مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون لعام 2020، الذي أقيم يوم الأحد الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وكان من بين تلك الصور، صورة جمعت مجموعة من الفنانين منهم حسين فهمي، ويسرا، وهالة صدقي، وإلهام شاهين وآخرين، تلك الصورة التي لاقت تساؤلات عديدة من الجمهور، حيث ظهرت يسرا في الصورة بدون بابتسامتها الرقيقة المُعتاد عليها، فبدت بملامح غريبة أدت إلى اعتقاد الجمهور أنها مُجبرة على شيء ما.



لكن الفنانة هالة صدقي حرصت على الرد على ذلك الأمر الذي صار اهتمام الجمهور، حيث تلقت سؤلًا من إحدى متابعتها، قالت فيه :"يسرا كأنها مجبورة على الصورة"، فردت هالة صدقي عليها قائلة:"لا خالص بس الصورة أقل من لحظة فممكن التعبير يختلف".





وحملت الدورة الثامنة من مهرجان "همسة" اسم الفنان محمد صبحي، وتم فيها تكريم عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، أبرزهم الفنانة حنان مطاوع، وأحمد زاهر وابنته، ومادلين طبر، وحسني شتا وغيرهم، وذلك تقديرًا على أعمالها الدرامية لعام 2020 .