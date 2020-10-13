تحرير 3673 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1288) مخالفة انتظار خاطئ، (56) بدون قيادة، (30) بدون تسيير، (644) متنوع، (1622) نـمــوذج 125، (98) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (10) اجمالى الفحص، (7) حجز توك توك، مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، ( 10) الحالات السلبية.

كما تم تحرير (40) مخالفة التصالح الفوري، ( 22 ) ملصقات ومتعلقات، ( 14 ) زجاج فاميه، ( 610 ) تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، ( 19) عدم ارتداء الكمامات، (266) مخالفات تصوير الكاميرات، (15) سيارات بدون لوحات، ( 10) دراجات بدون لوحات، (15) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3673 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

أخبار تهمك

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

منذ 35 دقيقة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»