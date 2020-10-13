"جابرييل" يحصد جائزة لاعب الشهر في أرسنال

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:29 م
جابرييل
جابرييل
وكالات
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حقق البرازيلي جابرييل ماجاليس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر .

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن المدافع البرازيلي قدم انطباعا جيدا منذ انضمامه إلى الفريق بداية الموسم الجاري، حيث سجل أول أهدافه مع الفريق في أول مباراة يخوضها أمام فولهام والتي انتهت 3 / صفر لصالح أرسنال.

وأضاف النادي أن جابرييل واصل تقديم أداء رائع في المباراة التالية أمام ويستهام يونايتد التي انتهت بفوز أرسنال 2 /1، وأقيمت في ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

وتابع أرسنال أن جابرييل حصل على الجائزة بعدما استحوذ على أكثر من 72 في المئة من أصوات الجماهير، تاركا المركز الثاني للفرنسي أليكساندر لاكازيت فيما حل الإسباني هيكتور بيلرين في المركز الثالث.

وكان جابرييل انضم إلى أرسنال قادما من ليل الفرنسي مقابل 26 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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