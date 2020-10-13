موسيماني يريح لاعبي الأهلي قبل السفر إلى المغرب خوفا من الإصابات

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي عدم خوض الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية بعد مباراة بيراميدز وذلك قبل السفر إلى المغرب لملاقاة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأبدى موسيماني تخوفه من إصابة أي لاعب في الفريق الأحمر لذلك قرر إلغاء تدريبات الفريق الأحمر أمس واليوم على أن يخوض الفريق تدريباته بداية من اليد وحتى موعد مباراة الوداد المغربي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء السبت المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم إلى المغرب برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة قام النادي الأحمر بتوفيرها للفريق الأحمر خوفا عليهم من الإجهاد.











