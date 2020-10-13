بعثة الأهلي تطير إلى المغرب عصر اليوم استعدادا لمواجهة الوداد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:51 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى المغرب في الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم السبت المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتجمع لاعبو الأهلي في مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهرا على أن يستقلون الطائرة الخاصة الساعة الرابعة عصرًا.



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