رضا حامد:"عادل إمام قالي شوف حالك بعيد عني"

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أعرب الفنان رضا حامد عن حزنه الشديد بسبب موقف حدث بينه وبين الفنان عادل إمام بعد مشاركته معه فيلم "أمير الظلام"، والذي وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.



وتحدث رضا حامد خلال حلوله ضيفًا في برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة المحور، قائلاً أن شخصًا ما أخبره بأن الفنان لن يتعاون معه في أعمال أخرى بسبب تفوقه في فيلم "أمير الظلام"،

مُشيرًا إلى أنه أنه كان يعمل معه في المسرح ويضحك الجمهور كثيرًا،

فذهب إليه ليتأكد من صحة ذلك الكلام، وطلب منه أن يعطيه فرصة للعمل معه في فيلمه الجديد، فرفض الزعيم قائلاً:" لا يا رضا، أنا قدمتك خلاص في الفيلم وشوف حالك بعيد عني"، مُوضحًا أنه شعر بصدمة كبيرة من ذلك الرد وقرر ألا يخاف، وانطلق إلى المسرح وبدأ يضحك الجمهور بصورة أكبر، حتى أن الفنان الراحل سعيد عبدالغني أخبره بأنه ستنتهي علاقته بالمسرح قريبًا.



وبالفعل حدث بينه وبين الإدارة خلافًا كبيرًا، فاضطر بعدها لترك المسرحية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها.