عاجل.. الشرطة البريطانية تغلق جسر وستمنستر في لندن

أغلقت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، جسر وستمنستر في لندن، حسبما ذكرت فضائية اكسترا نيوز، في خبر عاجل لها.

ولم توضح الشرطة البريطانية، أي تفاصيل أخرى عن سبب الإغلاق.

ويذكر أن جسر ويستمنستر طريق للمركبات والمشاة يمتد فوق نهر التيمز في لندن. ويربط ويستمنستر في الطرف الشمالي بلامبيث في الطرف الجنوبي.

الجسر مطلي باللون الأخضر على غرار المقاعد الجلدية في مجلس العموم الذي يقع بجوار قصر ويستمنستر بالقرب من الجسر. بالمقابل، فإنّ جسر لامبيث مطلي باللون الأحمر على غرار مقاعد مجلس اللوردات الذي يقع مقابل مبنى البرلمان. .

وقد أجريت أعمال صيانة على الجسر في المدة بين 2005-2007، تضمنت استبدال الواجهات الحديدية وإعادة طلاء الجسر كاملاً. يربط الجسر بين قصر ويستمنستر على الضفة الغربية للنهر مع قاعة مقاطعة لندن وعين لندن في الشرق، وقد مثل نقطة النهاية في ماراثون لندن في سنواته الأولى.

يأتي بعده باتجاه مصب النهر جسر هانغرفورد أما قبله باتجاه المنبع فيقع جسر لامبيث. أدرج جسر ويستمنستر بين المباني المهمة من الدرجة الثانية في عام 1981.