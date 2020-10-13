الطالع الفلكي الثّلاثَاء 13/10/2020..إثْبَات الذَات!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 3 بَابَه قبطى ، 13 تِشْرين أوَّل رُومى ، 26 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -دَا السبّاك ،والبَلاعَة مسدُودة يا كَوْسَر)-إلا البَلاعَة المسدُودة دِى ، والبَرَكَة فِى الأوسْطَة بَأه.( نبيلة السيّد من فيلم غريب فى بيتى-1982)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس فى الميزان مُقابلة المرّيخ فى الحَمَلْ- غربيّاً – تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)





الشّمس فى الميزان فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع المرّيخ فى الحَمَلْ ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى الواحدة و 26 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





(الشّمس/الأنا/فى الميزان) (قد) نرغب فى إثبات قوّتنا وذواتنا (المرّيخ فى الحَمَلْ) من خلال مُشاجرة تنشب بسبب إستفزاز أو تلاسن لفظى لاضرورة له ، نصيحة هذه المُقابلة التمسّك بالهدوء والإبتعاد عن الأماكن والأشخاص غير المُناسبين ،من وجهة نظر إيجابيّة فهذه المُقابلة (قد) تتسبب فى تحدٍ للقوّة العضليّة بين شخصيْن/كفّتيْ الميزان يربطهما عامودٌ واحد هوالمصلحة المُشتركة كلاعبيْن بفريق التنس الزوجى أو لاعبيْن زميليْن بفريق لكرة القدم ، أو زوج وزوجة ، لتكون نتيجة التحدى توظيف طاقة المريخ العضلية للفوز بالمُباراة ، أو أداء الواجبات الزوجيّة بما يُرضى الطرفين ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الثور: عصبيّة الحبيب لايجب أن تواجهها بعصبيّة فى مُقابلها ، إنتظر حتى تهدأ النفوس ثم صَفّ الخلاف إن وُجِدْ بهدوء دون تدخل أطرافاً أخرى.





برج الجوزاء: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.





برج السّرطان: لا تتفاجأ إن بدا الحبيب مُتأرجح العاطفة ،كأن يقوم بافتعال خلاف ثم يسّعى خلفك لإجراء صلح فورى، كن مُتعاوناً وتقبل التقلبات المزاجيّة.





برج الأسد: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج العذراء: إن قام أحدهم بأفعال صبيانيّة لإستفزازك فكن أنت النّاضج، إبتعد عنه وركّز طاقتك على لقمة عيْشك ولا تشتّتها على مواضيع جانبيّة تافهة.





برج الميزان: إن كنت مُتزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجية فالطاقة بمشيئة الله تَعَالى متوفرة ، إن كنت عازباً ففرّغ طاقتك فى عملك أو زيارة صالة الجِيمْ.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى أداء واجبك الزّوجى إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج الجدى: لا مفر من الإجتهاد والعمل الشّاق، نوع من الناس يمرض إن ركن للرّاحة المُفرطة وأنت من هذا النوع ، إسْعَ ياعَبْدْ.





برج الدّلو: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج الحوت: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.



