يُنافس الطائرة.. تفاصيل إنشاء القطار الكهربائي السريع

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

تستعد وزارة النقل على قدم وساق، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أول شهر نوفمبر المقبل، الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين بطول ٤٣٠ كم، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان والسادس من أكتوبر.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إنشاء القطار الكهربائي السريع.

١. يبدأ التنفيذ الفعلي لمشروع القطار الكهربائي السريع في أول شهر نوفمبر المقبل، حيث سينتهي منه في غضون 24 شهرًا.

٢. سرعة القطار الكهربائي، 200 كيلو في الساعة، حيث ينافس الطائرة في كل دول العالم.

٣. بينما تبلغ طاقة القطار الكهربائي السريع نصف مليون راكب يوميا، حيث سيعمل على تخفيف الضغط على القطار العادي والطرق البرية، فضلا عن كونه وسيلة مواصلات آمنة ونظيفة ومتطورة.

٤. يدخل القطار الكهربائى السريع لأول مرة مصر، حيث يعمل بالكهرباء.

٥. ويبدأ القطار من منطقة العين السخنة وينتهى حاليا فى العلمين الجديدة، وهو ما يتم التخطيط له الآن، ويمر بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم القاهرة الجديدة ثم منطقة حلوان وطريق الصعيد ثم 6 أكتوبر والنوبرية ثم برج العرب.

٦. مسار القطار الكهربائى السريع سيكون 468 كيلو.

٧. أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية.

٨. الشركة العالمية التي ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر.

٩. وبدأت الشركات المصرية الوطنية تعمل على الأرض بالفعل، وستنفذ السكة والجسور والقضبان والفلنكات والمحطات ويتبقى الأنظمة والقطار كما سيتم استيراد الأنظمة.

١٠. تذكرة القطار الكهربائي السريع لن تكون مدعمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلا عن مستجدات الموقف الخاص بالقطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين بطول ٤٣٠ كم، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان والسادس من أكتوبر.

وقد وجه الرئيس بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل لإتمام خططها الحالية وتلك المستقبلية والتوسع فيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة مصرية القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائى القطار السريع اخر الاخبار

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ يوم

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: محمد إبراهيم فضل بيراميدز على الأهلي

منذ أقل من ساعة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ ساعة و 25 دقيقة

5 صفقات في الأهلي

منذ نصف ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ ساعتين

ميدو يرفض الحديث عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

هشام عرفات: 9 شركات عالمية تقدمت لتنفيذ مشروع القطار السريع من العلمين إلى العين السخنة

وزير النقل لـ المصريين: "اصبروا علينا شوية"

وزير النقل يوجه بإنهاء أعمال محطات الخط الثالث للمترو

"المسار" يحدث جدلا حول مشروع قطار "العين السخنة-العلمين"

وزيرا النقل والإسكان يستعرضان مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين"

بعد افتتاح السيسي.. مشروعات الجر الكهربائي والمترو الحالية والمستقبلية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»