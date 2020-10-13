يُنافس الطائرة.. تفاصيل إنشاء القطار الكهربائي السريع

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تستعد وزارة النقل على قدم وساق، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أول شهر نوفمبر المقبل، الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين بطول ٤٣٠ كم، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان والسادس من أكتوبر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إنشاء القطار الكهربائي السريع.



١. يبدأ التنفيذ الفعلي لمشروع القطار الكهربائي السريع في أول شهر نوفمبر المقبل، حيث سينتهي منه في غضون 24 شهرًا.



٢. سرعة القطار الكهربائي، 200 كيلو في الساعة، حيث ينافس الطائرة في كل دول العالم.



٣. بينما تبلغ طاقة القطار الكهربائي السريع نصف مليون راكب يوميا، حيث سيعمل على تخفيف الضغط على القطار العادي والطرق البرية، فضلا عن كونه وسيلة مواصلات آمنة ونظيفة ومتطورة.



٤. يدخل القطار الكهربائى السريع لأول مرة مصر، حيث يعمل بالكهرباء.



٥. ويبدأ القطار من منطقة العين السخنة وينتهى حاليا فى العلمين الجديدة، وهو ما يتم التخطيط له الآن، ويمر بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم القاهرة الجديدة ثم منطقة حلوان وطريق الصعيد ثم 6 أكتوبر والنوبرية ثم برج العرب.



٦. مسار القطار الكهربائى السريع سيكون 468 كيلو.



٧. أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية.



٨. الشركة العالمية التي ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر.



٩. وبدأت الشركات المصرية الوطنية تعمل على الأرض بالفعل، وستنفذ السكة والجسور والقضبان والفلنكات والمحطات ويتبقى الأنظمة والقطار كما سيتم استيراد الأنظمة.



١٠. تذكرة القطار الكهربائي السريع لن تكون مدعمة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلا عن مستجدات الموقف الخاص بالقطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين بطول ٤٣٠ كم، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان والسادس من أكتوبر.



وقد وجه الرئيس بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل لإتمام خططها الحالية وتلك المستقبلية والتوسع فيها.

