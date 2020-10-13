موعد مباراة الأرجنتين ضد بوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره بوليفيا اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.









وسوف تقام تلك المباراة بين منتخب الارجنتين وبوليفيا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد نجح منتخب الارجنتين في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب الاكوادور بنتيجة هدف نظيف، بينما تعرض منتخب بوليفيا لهزيمة ثقيلة أمام البرازيل بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.