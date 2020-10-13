عاجل.. سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية عند الحدود الإيرانية الأذربيجانية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
سقوط طائرة - أرشيفية
سقوط طائرة - أرشيفية
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أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في الأراضي الزراعية بقرية "اوزن تبه عليا" التابعة لمدينة "بارس اباد مغان" في شمال إيران عند الحدود مع أذربيجان.

 

ووفقًا لمساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية بهروز ندايي، أكد تحطم الطائرة بدون طيار، وعدم وقوع أي خسائر جراء هذا الحادث.

 

وكشف مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية، أن مصدر هذه الطائرة وملكيتها قيد التحقيق.

 

وأشارت مصادر محلية، إلى احتمالية أن تكون الطائرة تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني، ضمن المعارك التي يخوضها البلدان.

 

هذا، ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

 

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