نجلي طلعت زكريا يوجهون رسالة لأحمد فهمي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف كل من عمر وإيمي أبناء الفنان الراحل طلعت زكريا، عن بعض التفاصيل التي تخص الفيلم القصير الذي يحضرون له، والذي سيتحدث عن الأيام الأخيرة في حياة والدهم، والذي سيجسد شخصيته ابنه عمر.

وتحدث أبناء الفنان الراحل طلعت زكريا في برنامج "ET بالعربي" ، عن تفاصيل الفيلم الذين يعكفون على تحضيره خلال الأيام الحالية، مؤكدين أن فكرة الفيلم كانت فكرتهم معًا، حيث قالوا :"كانت فكرتنا إحنا الاتنين إننا نعمل فيلم روائي قصير عن الحاجات اللي الجمهور ميعرفهاش عن طلعت زكريا، وحياته الشخصية وعاش إزاي آخر فترة في حياته، واللبس حتى آخر حاجات كان بيلبسها في الفترات الأخيرة من حياته، وكان بيروح فين وبيشرب ايه".


وأوضح ابنه عمر أنه تعلم الكثير من والده، قائلًا:" اتعلمت من طلعت زكريا حاجات كتير وهو عايش، ولما مات علمني حاجة اسمها السيرة الطيبة، واسمه بيتذكر قدام أي حد، بيسهل الصعب".

وأكدوا أن والدهم كان يعشق العمل والتمثيل بشكل كبير، مُوضحين:" في شغل في دينامو اسمه طلعت زكريا، مفيش شغل طلعت زكريا بينتكث، ومعظم الكومديانات اللي بيضحكوا الناس، عندهم جزء مأسوي في حياته، لإن بابا مر بـ12 سنة كان عنده مرض، ولكن ربنا خفف عليه".

وقاموا بتوجيه رسالة لأحمد فهمي، لأنه الذي يتولى فكرة الإشراف على كتابة فيلم" باربي"، الذي ستقدمه زوجته هنا الزاهد، قائلين:" إحنا بنحبك جدا وشكرًا لإنك من الناس الجدعة"، مُوضحين أن أحمد فهمي دائمًا ما يقول أن صاحب فكرة الفيلم هو طلعت زكريا، وهو أول من أطلق لقب "باربي" على هنا الزاهد.

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