نائب رئيس مجلس الدولة: الانتخاب حجر الأساس لقيم الاعتبارية للمواطنين

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أكد المستشار فارس سعد فام نائب رييس مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخاب هو حجر الاساس للقيم الاعتبارية للمواطنين، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان المتابعه ولجان فحص الطلبات، وتشكل الهيئة الوطنية للإنتخابات لجنة في صباح يوم الاقتراع يتولي رئيس اللجنة فحص مقر الاقتراع، ويبدء التصويت وفقا لما هو وارد بالجدول الزمني الذي حددته الهيئة.



جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.



وأضاف أن مهام رئيس اللجنة الفرعية، إعلان ختام العملية الإنتخابية، اغلاق الصناديق بطريقه مؤمنه.

، تحرير محضر بإجراءات الغلق، ويدون فيه عدد الناخبين وكافة الأوراق العملية الانتخابية، ويتم إغلاقه وتعيين الحراسة، كما يتعين سلامه الاقفال ويحرر محضر بالفتح والغلق، فضلًا عن التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي وبطاقة الانتخاب يجب ان تكون مختومه



ويوجد باللجنه صندوقين واحد للفردي واخر للقائمة، وبعد انتهاء عملية التصويب تبدء عملية الفرز في وجود رئيس اللجنة ويحرر محضر مستقل لكلا منهما.





وناشد القضاة التحلي بالصبر وحسن معاملة الناخبين والمرشحين ورجال الامن، فكل طرف في العملية الانتخابية له دور عظيم، فرجل الأمن منوط به تأمين اللجنة من أجل سلامة العملية الانتخابية وسلامة جميع الأطراف، لذلك يجب أن يكون الجميع علي وقدر المسئولية لحفظ هيبة الهيئة القضائية، ودعي بالصبر والسداد في اداء الامانه التي أمنها الشعب العظيم.



