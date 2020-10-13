"التجاري الدولي" يعين "جاي مايكل" كعضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة

أعلن البنك التجاري الدولي، عن اعتماد تعيين جاي مايكل باسلو للانضمام إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي، بعد ما أعلن عن استقالة بيجان خوسر وشاهي من منصبه كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ، وذلك بعد إتمام 6 سنوات.





وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه تم إختيار باريش داتاترايا سوكتانكار عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من قبل شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية لتمثيل استثماراتها في البنك من خلال الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، والتي تبلغ إجمالي نسبة مساهمتها 6.55% في البنك.





وحقق البنك أرباحاً بلغت 4.997 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي





وارتفع سهم البنك اليوم بنسبة 0.01% ليصل سعره حتي الأن 67.9 جنيه.



