شرطة المسطحات تضبط 8 منشآت بيطرية بدون ترخيص بالقليوبية

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شنت شرطة المسطحات فى القليوبية، بالتنسيق مع الطب البيطري، اليوم الثلاثاء، حملة على عدد من المنشآت البيطرية في القناطر الخيرية، وقليوب، أسفرت عن ضبط 8 منشآت بدون ترخيص، وجرى تحرير المحاضر اللازمة.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد شن حملة استهدفت المنشآت البيطرية من عيادات وشركات أعلاف وأدوية بيطرية، والتي تدار بدون ترخيص في قليوب، والقناطر الخيرية.



أسفرت الحملة عن ضبط 5 شركات لتجارة الأعلاف والأدوية البيطرية تمارس نشاطها فعليا، وتوزع منتجاتها على المحلات بدون ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



كما جرى ضبط 3 عيادات بيطرية تدار بدون طبيب بيطري بالمخالفه لقرار إدارة منشأة طبية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.