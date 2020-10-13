التعليم الفني: سعر ساعة اللحام 150 دولار في بعض التخصصات (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني، إن التعليم الفني كان يحوطه الكثير من المشاكل، أهمها النظرة المجتمعية، حيث تعتبر المجتمعات خريج التعليم الفني درجة ثانية، ولكن كل الدول المتقدمة تعتمد على التعليم الفني.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج الى عمالة لتطوير المناهج، وناقشنا الأسس والمعايير التي يحتاجونها من مهارات معينة، وعلوم أساسية، بالإضافة إلى السلوكيات المطلوبة، لوضعها في المناهج أثناء تطويرها، مضيفا أن التعليم الفني يحتوي على 4 تخصصات وهي الصناعات الأكثر شهرة.

وأشار رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني، إلى أن سعر ساعة فني اللحام يصل 150 دولار في بعض التخصصات، وخاصة اللحام تحت المياه.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل فخرًا لنا وهي من الجواهر الجديدة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى الوزارة تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم الفني، معقبًا: "بنحاول نعمل ده لان التعليم الفني لم يحظى بذات الضوء من الاعلام، كما حظي التعليم الاساسي، والتعليم الفني هوا الي بنى ألمانيا وسنغافورة واليابان".

وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021 " قائلًا " هذه المدارس تجربة جميلة وتشهد إقبالًا كبيرًا "، لافتَا إلى أنه سيوقع غدًا مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حول المدرسة المتخصصة في السينما.

وتابع الوزير "هذا على سبيل المثال بنفتح تخصصات جديدة، وعامين كمان مدرسة عن الذكاء الصناعي والالعاب الرقمية، إحنا رايحين لأداوات العصر، وفتحنا باب التقديم فيها خلاص، اقتربنا من حاجز 16 مدرسة في تخصصات لم تكن موجودة في التعليم الفني تضمن توفير فرصة عمل لخريجيها يوم تخرجهم وتضم جودة عالية جدًا ".

ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئة جودة عالمية مختصة بالتعليم الفني وبالتالي نحن نبني نظام تعليمي جديد مبني على الجدارات على غرار تطويرنا للتعليم العام قائلًا " نتمنى أن يدخل 70% من طلاب الاعدادية التعليم الفني في طفرته الجديدة، لان ده الي هيبني مصر وبقول للولاد فكروا كتير بعد الاعدادية وبدعوا الناس لزيارتها".

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