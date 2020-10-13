الاتحاد الأوروبي يتبنى معايير مشتركة للقيود على السفر المرتبطة بكورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه يتبنى معايير مشتركة للقيود على السفر المرتبطة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستقدم منحًا مالية للمؤسسات الأوروبية التي تجمع البلازما لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت المفوضية في بيان، اليوم: "دعت المفوضية الأوروبية اليوم أكثر من 200 مركز لجمع الدم في الاتحاد الأوروبي لتقديم طلب للحصول على تمويل لشراء معدات لتصفية البلازما، أي المعدات التي تسمح بأخذ البلازما من المتبرعين".

ولفتت المفوضية إلى أنها تخصص 40 مليون يورو لهذا الغرض، مشيرة: "سيتم تخصيص الأموال وفقًا لطلبات مراكز الدم لدول الاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن الطلبات للحصول على تمويل لشراء أجهزة تصفية للبلازما سيتم قبولها خلال شهر واحد.

كما ذكرت أن فعالية العلاج بالبلازما لا تزال قيد الدراسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وفي الاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النتائج الأولية للعلاج بواسطة البلازما تُعد واعدة.

بعد الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي من حالة ركود تاريخية بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19" تم عقد قمة بين دول الإتحاد الأوروبي الـ27 استمرت 4 أيام و4 ليالي في بروكسل.

ونجحت القمة، في وضع خطة تاريخية للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت بالسلب على الاقتصاد الأوروبي بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.