رئيس مجلس الدولة: أصدرنا أحكاما متعلقة بالانتخابات يوم الجمعة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن قضايا الانتخابات تقام في جميع المحافظات، ويحكمها التوقيت المحدد وتأتي جميع الملفات بشكل فوري من جميع المحافظات للقاهرة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأضاف أن جداول المحاكم مفتوحه حتي ايام الجمعه، وتلقي الطعون حتي المساء، فهي منظومة إدارية كامله، وصدرت أحكام عقب صلاة الجمعة، وذلك لانهم قضاة وواجب وطنى ملقي علي عاتقهم، فالأحكام القضائية لا تلزمها المواعيد، وانتهت جميع الإحكام الخاصة بالانتخابات في ٣ ايام، حتى دعاوي البطلان التي أقيمت ضد الأحكام قيدت يوم ٧ اكتوبر تم الفصل بها ب٣ أيام ٣ ايام.

وأشار أن اداء قضاة مجلس الدولة كان متميز في انتخابات الشيوخ، وسيكون اكثر تمييزا في انتخابات النواب.


رئيس مجلس الدولة: أصدرنا أحكاما متعلقة بالانتخابات يوم الجمعة
رئيس مجلس الدولة: أصدرنا أحكاما متعلقة بالانتخابات يوم الجمعة

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