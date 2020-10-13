3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى سبتمبر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار. 

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و421 شهادة جمركية وارد نهائى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، والسيارات، والدخان». 

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 756 مليونًا و74 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3 مليارات و113 مليونًا و 534 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و761 بيانًا جمركيًا خلال شهر سبتمبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، بقيمة بلغت 3 مليارات و490 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها  2 مليون و 184 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت 3 مليارات و874 مليونًا و841 ألف جنيه.


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المالية الضرائب والجمارك الاقتصاد المصري

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