الليلة.. إياد نصار ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

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تستضيف الفنانة إسعاد يونس الليلة في برنامجها "صاحبة السعادة" الفنان إياد نصار، ويُذاع اللقاء عبر قناة "dmc" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ومن المقرر أن يتحدث إياد نصار خلال اللقاء عن أعماله الفنية المُقبلة.



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان إياد نصار حاليًا عرض فيلمه الجديد "موسى"، والفيلم تدور أحداثه حول طالب بكلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت فى الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، ثم تطارده السلطة للقبض عليه، و تتوالي الأحداث في إطار خيالي، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒو ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عبد الرحمن القليوبي، عمر الشناوي.



والجدير بالذكر أن إياد نصار شارك في السباق الرمضاني الماضي كضيف شرف في مسلسل "الإختيار"، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، ماجدة منير، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم.